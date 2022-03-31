富邦媒去年擬配息13元 配股2元

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（中央社記者吳家豪台北31日電）電商龍頭momo富邦媒今天召開董事會，決議通過2021年擬配發每股現金股利新台幣13元及股票股利2元，合計總股利配發15元，配發率達83.24%。盈餘分派案將於5月20日提交股東會決議。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，去年合併營收約884億元，年增31.5%，創歷史新高；歸屬於母公司業主稅後純益約32.8億元，年增68.8%；每股盈餘（EPS）18.02元，也改寫新高。

今年前2個月富邦媒累計合併營收突破154億元，年增25.75%，營運續強，主要受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動宅經濟網購商機。

富邦媒去年全台灣主倉、物流中心、衛星倉總數已達44座，預計今年增加至69座。南部物流中心規劃今年4月上樑，最快明年完工啟用。

在快速配送服務上，富邦媒去年在台北、新北等都會區提供最快5小時到貨，今年目標縮短至3小時。富邦媒旗下富昇物流也持續擴大配送車隊，運能占比將從去年17%提升到今年20%。（編輯：翟思嘉）1110331