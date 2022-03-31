疫後餐飲加速電商化 線上交易占比增4倍

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（中央社記者江明晏台北31日電）餐飲科技業者iCHEF今天分享「2021餐飲景氣白皮書」，觀察到餐飲業的線上交易占比提升4倍，從2019年第4季疫情前的2.5%成長至2021第4季已達10%，顯見疫後餐飲業加速邁向電商化。

餐飲科技業者iCHEF今天分享「2021餐飲景氣白皮書」，報告顯示餐飲業者的線上交易占比提升了4倍，從2019年第4季疫情前的2.5%成長至疫情穩定後， 2021 第4季的10%，顯見疫後餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢。

根據iCHEF觀察，「會員資料」的多寡與應用能力，也將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力。

根據內部數據，「內用點餐」僅有5%的會員交易占比，「線上外帶」則有超過5成（53%），顯見線上點餐功能捕捉會員資料的能力。

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「2021餐飲景氣白皮書」指出，受到國際疫情延燒及通貨膨脹的衝擊影響，餐飲產業產值與消費者信心在去年仍雙雙下滑，其中餐飲業產值更回到5年前。儘管營業額、來客組數相對去年同期衰退，但平均消費單價及外帶外送占比卻逆勢成長，且三級警戒結束後，消費者養成的線上交易習慣並沒有降回疫前水平，顯見對電商的依賴程度只會愈高不會愈低。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，「能隨時隨地下單訂餐的餐飲電商模式，將吸引消費者持續上門，而店家應善用新科技來建立自身專屬的會員機制，擴大消費商機。餐飲業者須進一步思考如何將門市流量延展成數位商機，在提供消費者更多便利的同時，也能持續創造利潤的成長，並確保自己擁有餐廳生意的主控權。（編輯：蘇志宗）1110331