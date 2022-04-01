上櫃公司去年獲利增41% 62家賺逾一股本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）櫃買中心統計793家上櫃公司110年營收約新台幣2兆6473億元，年增17%；稅前淨利3224億元，年增達41%；有68%公司獲利成長，以半導體、電子零組件及鋼鐵成長最大；EPS超過10元的就有62家。

上櫃公司應於111年3月31日完成公告申報110年度財務報告者共計794家，除永利聯合未於期限內完成公告申報外，其餘793家已全數完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

櫃買中心指出，上櫃公司110年度獲利較109年度成長公司計有539家，約占全體上櫃公司68%，獲利成長金額前3大產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵工業。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元公司計有62家，5元以上未達10元的公司計105家，2元以上未達5元公司計212家，整體獲利上櫃公司共計624家，占全體上櫃家數比率達7成9，創下新高。（編輯：趙蔚蘭）1110401