國產署改建3度招標 搭配地上權變南港千坪商業土地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）財政部國產署鄰近台北市大巨蛋的原址改建案曾二度流標，國產署檢討原因並於今天重新公告招商，將改建案搭配的地上權案換成位於台北市精華地段、交通便捷的逾千坪南港商業區土地，增加投資誘因。

國產署表示，國產署辦公廳舍原址改建案（即仁愛段基地），參採財訓所模式辦理，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地依危老重建條例申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用。

此案去年9月第二度流標，財政部當時表示，廠商不願進場原因包括營建市場缺工、缺料，物料價格高漲，以及改建案搭配的地上權案屬住宅區，用途受限等。

檢討流標原因後，國產署今天重新公告招標，替換改建案搭配地上權基地為南港商業區土地，並適度調整無償委託管理契約，新增於一定期間後可申請終止該契約的機制，增加投資誘因。

國產署表示，上述南港段基地位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，土地面積3666.31平方公尺（約1109坪），使用分區為特定商業區（二）。

另一改建案搭配的地上權基地為中山段基地，鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，土地面積1114.42平方公尺（約337坪），為第三種商業區。

國產署說明，此南港段、中山段商業區土地將以設定地上權方式，供合作廠商興建、營運自有建物；地上權權利金底價約新台幣3億4138萬元，存續期間70年，地租年息率採3.5%計收。

國產署指出，合作廠商為國產署興建辦公廳舍經驗收合格後，可依設定地上權契約約定，辦理地上權及地上建物分戶移轉，並與國產署簽訂無償委託管理契約，負責地上權存續期間地租的收繳、欠租催繳等事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，合作廠商在南港段、中山段基地興建自有房屋全部出售且完成移轉登記日起算屆滿5年後，經徵得國產署同意，得終止無償委託管理契約，並確認無其他待解決事項後，退還履約保證金。

國產署指出，本案4月1日公告招商，公告期間3個月，未來順利開發完成後，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約9264.8平方公尺（約2802坪）；南港段基地及中山段基地地上權存續期間，可收取權利金及土地地租約13億5000萬元；廠商投資金額預估約41億9700萬元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。（編輯：楊蘭軒）1110401