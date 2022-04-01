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朋億：半導體廠客戶積極擴產 憂缺工缺料

2022/4/1 16:46
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（中央社記者張建中新竹1日電）半導體暨面板製程供應系統廠朋億總經理馬蔚今天表示，近期產業景氣出現雜音，不過半導體製造廠客戶依然積極擴產，今年面臨比較大的問題不是業務，是缺工缺料。

朋億下午舉行線上業績發表會，馬蔚說，受惠投資銳澤效益顯現，加上客戶積極擴產，朋億去年營收攀高至新台幣62.6億元，創歷史新高；其中，旗下銳澤占營收比重約25%。

朋億去年有高達85%的營收來自半導體客戶貢獻，馬蔚指出，台灣地區營收比重約41%，中國大陸地區營收比重約55.9%。

朋億去年歸屬母公司淨利5.68億元，每股純益16.75元，皆創下歷史新高紀錄。朋億董事會決議每股配發12元現金股利。

馬蔚表示，近期產業景氣有些雜音，不過，半導體製造廠客戶還是積極擴產，台積電董事長劉德音日前曾說，台積電資本支出不會改變。

馬蔚說，聯電及力積電因與客戶有長久合作，擴增的產能獲得支持。他表示，客戶業務需求多，朋億今年面臨比較大的問題不是業務方面，而是缺工、缺料。

因應原物料取得交期變長，馬蔚表示，朋億將增加原物料庫存。至於缺工方面，除增加自有工廠人力外，也將開發新的製造供應商，減緩缺工的影響。

至於國外設廠規劃，馬蔚說，若有機會，願意配合客戶赴海外設公司就近服務，不過生產方面還是希望集中在中國，這樣會比較有效率。

馬蔚表示，大股東聖暉持有朋億超過60%股權，為活絡股票市場交易，朋億決定將股票面額變更為每股5元，增加流通股數，完成變更後，朋億總股數將增至6785萬6000股。此外，朋億計劃每年盈餘分配2次。（編輯：楊蘭軒）1110401

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