台灣大哥大宣布15日前全員居家上班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）鑒於近期COVID-19疫情增溫，台灣大哥大再次啟動居家上班，今天宣布，自4月6日起至4月15日，全員以居家工作為主，以保護員工及員工家眷健康，同時確保公司營運韌性。

台灣大哥大今天發出新聞稿表示，由於疫情再度升溫，再次公告以居家上班為主要工作模式，並鼓勵同仁盡速完成三劑疫苗接種，減少員工外出移動的風險，保護員工安全。4月16日起，再依業務所需安排，啟動分組分流居家上班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大哥大表示，各單位因業務所需的必要人力，且盡量由已完成接種二、三劑疫苗者進辦公室上班，並暫停同仁間跨棟接觸。技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

台灣大哥大自2021年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，由各單位主管視現況決定進辦公室工作人力，2022年3月起，全公司進入後疫情時代新常態（New Normal）辦公模式，員工每個月最多可申請10日居家上班。（編輯：翟思嘉）1110405