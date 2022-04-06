金融獨走電子弱 台股量縮跌103點守住月線

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股四大指數下挫，台股今天一度大跌超過200點，電子和航運類股弱勢，盤中金融撐盤，台股跌幅收斂，終場下跌103.09點，收在17522.5點，守住月線和年線之上。

台股今天單日成交量新台幣2618.7億元，不到3000億元，根據統計，近11個交易日中，僅有3月30日單日成交量超過3000億元。

美國聯準會（Fed）官員釋出加速升息和縮減資產負債表以對抗通膨訊息，美四大指數下挫，台股在清明連假後開盤大跌，早盤最低來到17381.07點，重挫244.52點，電子和航運弱勢，盤中金融勁揚，台積電尾盤跌幅收斂，大盤守住月線約17422點和年線約17400點之上。

終場台股加權指數下跌103.09點，收在17522.5點，跌幅0.58%，台股今天成交值相對萎縮來到新台幣2618.7億元，其中電子股成交值約1417.23億元，占大盤單日成交值比重54.1%；航運股成交值約286.15億元，占大盤比重約10.9%。

電子股下跌1.41%，金融股上揚1.95%，航運股終場下跌1.76%。台股近11個交易日中，僅有3月30日單日成交量超過3000億元。

晶圓代工龍頭台積電股價收在578元，下跌1.87%，聯電收在51.1元，下跌3.4%，鴻海翻紅收在105元，小漲0.48%，聯發科跌幅收斂，收在882元，下跌2%，日月光投控收在102元，下挫1.45%，南亞科收在66.6元，下跌3.76%。

航運股弱勢，其中貨櫃三雄長榮收133.5元，下挫3.6%，萬海收在156元，下跌2.5%，陽明收123.5元，下挫2.37%。

金控股表現生龍活虎，其中兆豐金收在44.05元，上漲2.2%，合庫金收在30.75元，上漲3.7%，第一金收在29.75元，上揚4.39%，華南金收在25.2元，上漲3.28%，台新金收在21.1元，上揚2.43%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭時間比市場預期久，短線油價漲幅達初步滿足，技術面來看，台股仍差最後一段底部確立的過程。

展望台股後市，沈建宏指出，觀察重點在於4月至5月俄烏雙方能否出現和解轉機，若和談明朗，台股可止跌回升，不過第2季全球變數增多，例如美國聯準會（Fed）可能加速升息以及縮減資產負債表；此外，戰爭、制裁俄羅斯及高通膨牽動經濟及獲利下修，預期台股跌深反彈後，第2季修正壓力仍大。

沈建宏指出，台股仍有企業獲利與高股息保護，在類股操作上，可留意半導體供應鏈、新產品或新規格題材個股；伺服器、電動車與汽車電子供應鏈；高股息殖利率兼具成長性次族群、上半年景氣落底反彈類股、以及受惠解封的航空類股。（編輯：黃國倫）1110406