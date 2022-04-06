IC設計旺 信驊威鋒譜瑞3月及第1季營收創高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）IC設計廠信驊、威鋒及譜瑞-KY營運暢旺，3月及第1季營收同創歷史新高。

受惠伺服器市場需求強勁，遠端伺服器管理晶片龍頭廠信驊3月營收突破新台幣4億元關卡，達4.32億元，月增29.6%，年增66.31%。信驊第1季營收達11.51億元，年增53.43%。

法人預期，信驊第2季因取得產能增加，季營收可望延續成長趨勢，將續創單季營收歷史新高紀錄。全年營收將成長超過3成水準。

信驊今天在尾盤買盤湧入推升下，股價由黑翻紅，收在3330元，上漲15元，超越矽力-KY的3195元，位居台股股王寶座。

高速傳輸介面晶片廠威鋒在高速傳輸需求強勁下，3月營收達3.5億元，月增20%，年增36.7%，刷新單月新高；第1季營收9.84億元，同創單季新高，年增35.82%。

譜瑞-KY受惠商用筆記型電腦與平板電腦市場需求強勁，3月營收首度突破20億元關卡，達20.16億元，年增35.29%；第1季營收58.99億元，營運表現淡季不淡，季增9.13%，年增35.82%，創單季新高。

矽智財（IP）廠力旺受惠晶圓代工價格調漲，包括授權金及權利金增加，第1季營收突破7億元關卡，達7.27億元，年增21.85%，也創單季新高。（編輯：黃國倫）1110406