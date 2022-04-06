南亞科第1季營收 創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）記憶體廠南亞科第1季自結合併營收新台幣199.46億元，較去年同期177.3億元成長12.5%，創歷年同期新高。

南亞科自結3月合併營收67.4億元，較2月64.33億元成長4.78%，比去年同期64.07億元增加5.2%。

南亞科先前指出，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商庫存水位健康，因缺料影響電視等產品生產，或地緣政治等因素影響，終端產品市場有些調整，第1季DRAM產品價格小幅修正，跌幅約1%至3%。

展望第2季，南亞科指出，第1季DRAM產品合約價跌幅較市場預期縮小，標準型記憶體現貨價回升，預期第2季DRAM產品價格可望較第1季持平或小幅成長。

南亞科預期，供應鏈缺料情況可望在下半年逐步緩解，此外，DDR5及新版中央處理器量產，可刺激需求，DRAM市況樂觀，但須留意通膨、地緣政治等負面因素影響。

南亞科在2月下旬董事會通過今年度資本支出預算案，以248億元為限，包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出。（編輯：黃國倫）1110406