IC設計旺 應廣、力士3月首季營收皆創新高

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（中央社記者張建中台北7日電）應廣、力士、茂達及智原營運表現亮麗，3月營收及第1季營收同創歷史新高。通嘉、鈺太及閎康第1季營收為歷年同期新高。

微控制器（MCU）廠應廣自結3月營收新台幣1.1億元，月增44.26%，也較去年同期增加61.76%；第1季營收2.69億元，年增29.34%。

應廣表示，各類產品訂單需求依然穩定，加上晶圓產能提升，以及新產品應用推出效益顯現，是推升3月及第1季營收創高的主要動能。

展望今年產業景氣，應廣仍維持審慎樂觀看法，不過認為後續仍須留意中國大陸疫情是否升溫，對缺貨預期的備貨情況，以及物流是否順暢對出貨的影響。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠力士3月營收1.08億元，連續3個月營收創歷史新高；第1季營收達3.16億元，年增27.86%。

力士表示，全球MOSFET市場持續供不應求，客戶訂單拉貨力道強勁，是帶動3月及第1季營收同創歷史新高的主要動能。

展望第2季，力士指出，除個人電腦、筆記型電腦及手機等客戶訂單依然暢旺，電源供應器及鋰電池客戶訂單也可望增加。為確保營運成長動能，力士成功向主要合作晶圓代工廠爭取每月投片量年增2成。

電源管理晶片茂達在市場需求強勁帶動下，3月營收達6.77億元，月增13.7%，年增32.88%；第1季營收19.39億元，年增28.37%。

IC設計服務廠智原3月在量產業務增加帶動下，營收攀高至11.05億元，年增91.26%；第1季營收達32.06億元，年增108.92%，營運表現淡季不淡。

電源管理晶片廠通嘉、微機電麥克風鈺太及半導體檢測業者閎康第1季業績也有不錯表現，季營收同創歷年同期新高；其中，通嘉第1季營收5.48億元，年增27.8%。鈺太第1季營收6.77億元，年增9.38%。閎康第1季營收8.94億元，也較去年同期增加22.23%。（編輯：楊凱翔）1110407