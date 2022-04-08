漢來、揚秦3月營收登高 六角、美食受疫情干擾衰退

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（中央社記者江明晏台北8日電）以內需為主的餐飲股漢來美食3月營收創同期新高，旗下有麥味登等品牌的揚秦3月與首季營收都創歷史新高；反觀六角和美食-KY營收都受到中國疫情再起而下滑。

手搖飲股六角國際今天公告3月合併營收新台幣3.46億元，第一季合併營收9.86億元，均年減約9%，受到兩岸疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里的業績下滑，但旗下日出茶太第一季門市仍淨增40家。

漢來美食3月營收3.12億元，年增8.29 %，單月創同期新高。漢來美食指出，2022年的拓點和舊點改裝升級規劃目前仍同步進行中，工作重心主要投入在南港漢來飯店的大型開發案中，目前已進入內裝及產品設定階段，也因此今年其他的拓點腳步將會稍微放緩。

揚秦國際企業今天公布3月及第一季自結營收，3月營收1.57億元，年增16.63%，月增29.58%，創單月營收歷史新高。今年第一季營收4.31億元，較去年第4季略增0.74%，較去年同期成長13.99%，同創單季營收歷史新高。

揚秦國際表示，雖然1到3月普遍為早午餐產業的淡季，但隨著疫情影響趨緩，同時「麥味登」與「炸鷄大獅」雙品牌的營運規模擴大，帶動第一季營收逆勢突破，再創新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，綜觀第一季營收表現，由於「麥味登」及「炸鷄大獅」店數成長，營運規模持續擴大，同時也帶動商品銷售暢旺。截至目前，麥味登總店數已達864家，炸鷄大獅海內外店數也已突破73家。

美食-KY自結3月合併營收，儘管大陸短期間受到疫情干擾而下滑，但美國市場維持強勢成長，帶動合併營收站穩16億元以上。今年第一季自結營收達48.5億元，與去年同期相較，略減0.4%。

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法人指出，美食-KY今年1、2月合併營收原已揮別疫情，重返成長；但大陸市場3月受到傳染力高的Omicron病毒影響，一時間營收動能難免受到影響，待疫情受控或是疫苗有所突破，當地營收可望隨民生消費快速回升。

反觀北美市場，門市業績維持高檔，法人推估，3月已經是連續第13個月繳出營收雙位數年增，除了在今年貢獻重要的合併營收動能，更預期明、後年美食-KY將在北美積極展店，加速成長。（編輯：林興盟）1110408