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本土疫情升溫 生技快篩廠積極備貨

2022/4/8 19:06
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（中央社記者韓婷婷台北8日電）受到台灣疫情逐步升溫，瑞基3月合併營收新台幣7479萬元，月增率113.76%，年減19.29%。瑞基表示，積極備貨以因應需求；另外，普生快篩試劑已於3月底獲衛福部專案製造許可。

瑞基1至3月累計營收2.36億元，較去年同期成長1.35%。瑞基表示，3月恢復正常出貨，月底因台灣Omicron疫情逐漸升溫，瑞基積極備貨以因應需求；國外市場持續穩定出貨，國際認證亦進行中。

瑞基指出，目前Omicron歐美疫情逐步穩定，東北亞疫情較為緊張；除持續發展人病市場外，也加強國際畜產市場推廣力道，同時積極拓展新應用通路及市場，為瑞基發展帶來正面效益。

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普生今天公布3月營收2317萬元，年減43.53%，月減35.9%；累計第1季營收9508萬元，年減34.65%。普生表示，由於去年同期全球疫情相對高峰，基期較高，加上短期部分訂單出貨仍受全球缺料影響而延後，以至營收較去年同期衰退。

普生表示，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑，除擁有歐盟體外診斷（CE-IVD）醫療器材標誌並完成註冊，在居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數後，已於3月底通過台灣衛福部專案製造申請，目前將持續規劃拓展東南亞地區銷售業務，並爭取當地大型標案合作機會，以期堆疊集團整體銷售表現。（編輯：張良知）1110408

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