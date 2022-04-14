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研華攜手彩碤新能源 打造全台首輛氫能電巴

2022/4/14 09:41
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（中央社記者吳家豪台北14日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布與彩碤新能源簽署合作意向書，預計今年底完成全台首輛自製氫能源電動巴士，並共同開發國內外市場，以響應全球2050年淨零碳排目標。

針對此次合作，研華將提供智慧巴士管理雲平台、TREK車載電腦方案、人工智慧（AI）車輛安全管理、車輛診斷與車上影音互動服務等軟硬整合方案，導入彩碤新能源的氫能電巴，藉此提升行車安全與效率。

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研華服務物聯網事業群副總經理江明志透過新聞稿指出，研華近兩年除了積極訂定在綠色營運、環境管理及溫室氣體排放密集度的目標，也推動聯合國永續發展目標（SDGs）相關解決方案，期望在2030年前實現運輸載具電動化等淨零碳排目標。

彩碤新能源董事長鄭英豪說，此次與研華合作打造適合台灣的第一輛氫能電巴，期望能借重研華全球行銷通路，將氫能電巴逐步推廣到全球。（編輯：趙蔚蘭）1110414

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