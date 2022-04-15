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同致：疫情影響昆山廠續停工 升息增加成本

2022/4/15 15:10
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（中央社記者張建中新竹15日電）車用電子系統商同致電子營運長陳聖儒今天表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對同致有影響，目前昆山廠持續停工，辦公人員居家辦公，另外升息趨勢也會增加成本。

同致電子今天下午受邀參加櫃買中心舉辦櫃買市場業績發表會，展望今年營運，陳聖儒指出，中國疫情未緩，上海和吉林地區持續封控靜默管理，去年中國市場占同致整體業績比重達83%，疫情對同致在中國大陸市場營運有影響，目前昆山廠持續停工，辦公人員居家辦公，至於影響程度多少，要看疫情何時緩解。

至於升息趨勢，陳聖儒指出，升息也會增加成本；俄羅斯與烏克蘭戰事影響有限，因為同致沒有供應商和出口市場在東歐，俄羅斯市場占比相當小，僅不到1%。

陳聖儒表示，同致持續布局泊車、行車、座艙等應用，泊車部分開發主機、超音波感測元件、攝影鏡頭、雷達等；行車應用開發行車主機，座艙應用開發車身控制器、網關控制器、數位鑰匙等。

同致自結3月合併營收新台幣7.9億元，月增32.3%，年增15.25%，第1季自結合併營收23.37億元，年增8.56%。

同致去年合併營收新台幣83.89億元，年增18.3%，去年稅後獲利4.65億元，年增66.8%，去年每股基本純益5.44元，優於前年3.26元。從產品比重來看，去年影像系統營收占比躍居第1，來到57%，超音波系統占比40%，無線電系統占比約2%。（編輯：張均懋）1110415

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