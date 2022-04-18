鈺鎧擬5月下旬上櫃 看好電動車估車用占比逾4成

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）磁性被動元件廠鈺鎧規劃5月下旬掛牌上櫃，今年看好電動車、車用電子及網通應用，深耕歐洲市場，未來3年有機會切入電動車馬達驅動器，預估今年底車用占比可超過4成。

鈺鎧今天下午舉行媒體見面會，董事長黃其集表示，鈺鎧技術和原材料主要來自美國，其他同業技術主要來自日本或自身研發，廠區位在台灣北部；但鈺鎧並未在台灣以外地點設廠，廠區都在台中，且高度自動化。

展望今年營運，黃其集指出，今年持續看好電動車、車用電子及網通應用，深耕歐洲市場，去年歐洲占比約22%，車用產品包括磁珠和功率電感，應用在燈頭、胎壓偵測器、天窗、儀表板等，未來3年有機會切入電動車馬達驅動器。

黃其集表示，目前訂單能見度可看到今年第4季，部分車用訂單已下單到明年5月至6月，預估今年第4季車用占比有機會超過4成。

由於原物料價格上揚，黃其集表示，今年鈺鎧不排除向客戶反映、調漲價格。

展望未來布局，黃其集指出，鈺鎧持續鎖定網通、車用、醫療3大領域，網通市場布局低溫陶瓷共燒技術，開發積層式晶片，研發無線通訊射頻元件；車用市場研發電感技術，布局功率電感，設計利基型鐵芯；醫療領域無線充電模組應用在電子耳朵（非助聽器），未來續布局醫療電子。

法人指出，鈺鎧已打進美系網通晶片大廠，客戶開始下單大型大電流電感，將用於5G基地台專案；晶片磁珠獲得台灣電子代工服務（EMS）大廠網通產品需求訂單，鈺鎧電感產品將用於3C與電視產品，今年開始出貨。

在產能布局，鈺鎧去年已擴增5條濕式產線，加上原有的12條，濕式產線將擴大至17條。

法人預估，鈺鎧今年產能擴充幅度約30%，今年業績可成長近20%，今年獲利可大增6成，今年每股純益可超過新台幣2.5元。

鈺鎧1992年創立於台中，現在全廠位於台中精密科學園區，研發磁性材料、陶瓷材料、積層印刷、低溫共燒陶瓷等，同時布局乾式、濕式積層式產線和繞線製程。鈺鎧主要產品包括積層式晶片磁珠、積層式晶片電感、高頻陶瓷晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等，去年磁珠產品業績占比約75%，電感占比約20%。

2003年起鈺鎧接受德國夥伴建議，投入車用電子領域，目前產品主要應用在汽車電子（占比35%）、網通（占比20%）、筆電和平板電腦（占比12%）、主機板和VGA（占比11%）、行動手機（占比9%）、電視和LCD螢幕（占比5%）、工業控制、醫療電子、能源管理等。

鈺鎧去年合併營收7.07億元，創2015年興櫃以來新高；去年合併毛利率26.43%，營益率10.27%，稅後獲利5758萬元，是2016年來高點；去年每股基本純益1.71元。（編輯：楊蘭軒）1110418