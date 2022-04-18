林口地上權標案 東森國際出價高於底價2元得標

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（中央社記者張璦台北18日電）財政部國產署今年第一批地上權案今天開標，5宗舊案捲土重來，4宗標脫；其中，鄰近新北市林口國際媒體園區的第5種住宅區土地，由東森國際以比底價高出新台幣2元價格，拿下地上權。

國產署3月初公告今年首批地上權案標的共6案，6件都是舊案；國產署官員說明，為配合日後整體開發以及考量都市計畫最小建築單元，其中的台南市安平區漁光段土地暫時下架，日後將搭配毗鄰土地一起標售。

國產署官員表示，最終釋出的5案有4案標脫，其中以北區狀況較好，雙北3案住宅區土地皆標脫。

台北市中正區永昌段一案，面積約276.4坪，權利金底價約1.54億元，鄰近台北植物園、建國中學、捷運龍山寺站和萬華火車站等，最終得標價落在約1.69億元，溢價率約1成。

台北市中正區河堤段案件，面積約122.8坪，底價約7403萬元，靠近河堤國小、強恕高中、捷運古亭與台北市市定古蹟紀洲庵，最終得標價7460萬元，溢價率不到1%。

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新北市近林口國際媒體園區、三井OUTLET的林口區土地，面積約208.7坪，權利金底價約8078萬元，並由東森國際股份有限公司以高於底價2元得標。

此外，本次面積最大標的台中市梧棲區土地，面積約2800坪，權利金底價3.24億元，並由麗寶集團旗下寶贊開發以3.26億元標下，溢價率不到0.5%。至於彰化縣員林市土地再度流標，國產署官員說明，應是開發商尚在觀望。（編輯：潘羿菁）1110418