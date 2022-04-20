文曄首次海外存託憑證完成訂價 折合每股71.19元

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（中央社記者吳家豪台北20日電）半導體IC通路商文曄宣布於19日完成1.9億美元（約新台幣55.6億元）首次海外存託憑證訂價，發行價格為每存託憑證單位12.18美元，每股折合新台幣71.19元，預計22日發行，藉此充實營運資金、改善財務結構。

此次海外存託憑證為文曄首次海外公開發行，共發行1560萬個海外存託憑證單位，換算為7800萬股文曄普通股，於盧森堡交易所掛牌。

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文曄透過新聞稿表示，儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，投資人仍對文曄近期強勁的營運表現及未來成長充滿信心。本次參與海外存託憑證發行收到許多長線及優質國際機構投資人的踴躍認購，獲得數倍超額認購，於啟動後短時間內即完成募集預計發行金額。

為了因應半導體市場需求及公司未來成長動能，文曄透過此次募集充實營運資金，並持續投資高成長的產品應用。除了能有效提升文曄的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司財務結構。（編輯：趙蔚蘭）1110420