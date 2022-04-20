綠能等大案挹注 前3月僑外投資金額年增125.61%

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）經濟部今天表示，前3月僑外投資件數為562件，年減15.36%，不過，由於丹麥能源商哥本哈根增資彰芳離岸風場及日立取得永大機電股份等案挹注，投資金額增至27億4712萬1000美元，年增125.61%。

經濟部投資審議委員會今天公布111年前3月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。

統計顯示，今年前3月僑外投資件數為562件、年減15.36%，仍為雙位數衰退，不過，跌幅逐漸收斂，金額在投資大案挹注下，增至27億4712萬1000美元（約新台幣824億1363萬元），年增125.61%。

根據投審會資料，投資大案分別是丹麥能源商哥本哈根以新台幣105.6億元增加貸款投資彰芳離岸風場，以及日商日立以新台幣246.7億取得永大機電股份。

在新設公司方面，投審會今年前3月核准327件，投資金額約2億3374萬517美元（約新台幣70億1221萬5529元）；新南向國家來台投資件數有118件、年減8.53%，金額2億5445萬3000美元（約新台幣76億3359萬元），年增56.58%，呈雙位數成長，主要投資來源地是新加坡、泰國及澳洲。

陸資來台投資件數部分，今年前3月核准13件，年增116.67%，投資金額652萬3000美元（約新台幣1億9569萬元），較去年同期減少54.59%，投審會說明，主要是去年同期比較基期偏高所致。

根據投審會統計，從民國98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1523件，核准金額25億3404萬9000美元（約新台幣760億2147萬元）。

對外投資方面，今年前3月共核准148件、年增62.64%，金額20億2761萬1000美元（約新台幣608億2833萬元），較去年同期增加67.39%。

投審會進一步指出，由於今年前3月核准緯穎以4億美元（約新台幣120億元）在美增資、台北富邦商業銀行以2520億韓元（約新台幣60億元）取得韓國現代卡10%股權等大型投資案，帶動對外投資金額增加。

至於赴新南向國家投資，前3月共核准34件、年增25.93%，投資金額約7億1983萬2000美元（約新台幣215億9496萬元），年減15.51%，投資金額較大者為澳洲、越南、柬埔寨。

對中國大陸投資方面，今年1至3月共核准98件，較去年同期減少10.09%，投資金額約8億4576萬9000美元（約新台幣253億7307萬元），年增31.83%。（編輯：張均懋）1110420