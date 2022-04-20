鏡電視將上架MOD NCC要求補增資資料

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（中央社記者蘇思云台北20日電）鏡新聞台確定5月2日新上架中華電信MOD。NCC表示，上架MOD無須經過審查，從申請變更資料來看，鏡電視已達成實收資本額增資到新台幣20億元的要求，但仍需補充會計師驗資報告等資料。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。外界關注鏡電視調查後續、上架以及內部增資進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前鏡電視已提出新任的董監事名單，並送件到NCC，從申請案來看，實收資本額已經完成從13.5億元增資到20億元的要求，不過，實收資本額變更案資料尚未補齊，有發函請業者補充會計師驗資報告、做出決議的股東會議事錄等資料，待補正後再來審議。

NCC內容處處長黃文哲表示，先前檢舉案提到的內容，NCC關注去年5月以及今年1月發照前後的情形，目前了解鏡電視跟停雲管理顧問的契約到去年5月止，董事長也從裴偉換成陳建平，這部分事實也會請鏡電視派人說明並提出資料。

至於人力共用部分，黃文哲指出，陳建平說去年11月前人員就陸續歸建，也就是說今年1月發照時已經沒有人力共用情況，後續會請鏡電視派人到會做正式行政訪談，並提供資料。

外界關注違反相關附款可能保留廢止權，也就是可能撤照一事。黃文哲解釋，所謂保留廢止權是NCC做完行政處分後，後續要求公司不能違反特定行為，不然可能產生效力，但不是說人力不能共用，而是發照後要求人力不能共用。

黃文哲指出，鏡新聞台先前提報規劃5月8日開播，也就是上架中華電信MOD或是有線電視系統，上架MOD部分不需要經過NCC審查，有線電視系統如果涉及變更基本頻道則需要報NCC審核。

根據中華電信MOD官網的異動公告，已經宣布5月2日起508頻位新上架鏡新聞台，同時5月2日起鏡新聞台加入自選餐，提供用戶收視，可以單頻訂閱。（編輯：翟思嘉）1110420