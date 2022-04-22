邁向2050淨零轉型 中鋼中油齊喊發展碳封存技術

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（中央社記者梁珮綺台北22日電）2050淨零轉型已是全球共識，中鋼總經理王錫欽認為，碳捕捉與封存技術（CCS）是台灣在邁向碳中和的最後一哩路上，不可或缺的方式；中油董事長李順欽指出，技術不是問題，高成本、民眾溝通及政府法規完善才是挑戰。

台經院今天舉辦「碳中和及CCUS論壇」，邀集由台美多家企業成立碳捕捉、利用與封存（CCUS）產業推動聯盟出席，並在會中簽署合作備忘錄（MOU），盼能強化交流、整合台美CCUS技術能量，支援滿足全球碳中和需求。

聯盟成員有台電、中油、中鋼、華紙、中鼎、台塑石化、中興工程、聯華氣體、台經院、泰興工程（Bechtel）、空氣化工（Air Products）、埃克森美孚（ExxonMobil）、奇異電力（GE power）等。

除了簽署MOU，論壇也邀請王錫欽、李順欽分享邁向碳中和的策略與願景。

王錫欽指出，中鋼短期目標是減碳，中長期分為「先低碳、後零碳」兩階段，其中，CCUS是實現碳中和的最大路徑，當中的碳捕捉與再利用技術（CCU）可透過鋼化聯產進行，即鋼廠與化工廠攜手合作，實踐循環經濟理念。

王錫欽說，鋼化聯產的概念是將高碳排的爐氣轉為化工廠的原料，進而產出高價值的化工產品，舉例來說，中鋼一年會產出180萬噸的一氧化碳，若交給化工廠，可製成360萬噸醋酸，創造新台幣800億元的價值。

他進一步表示，目前已有3家化工公司與中鋼談量產計畫，他對鋼化聯產有信心；要實現碳中和，絕對要跨產業、跨國界，中鋼早已進行國際布局，萬一不夠，就將捕獲下來的碳運到澳洲或美國封存。

由於CCS的成本高，中鋼未來將從3面向著手，以降低CCS成本，王錫欽說，第一，與台達電合作，導入智能化系統，提升二氧化碳吸收效率；第二，中鋼所產出的廢熱作為碳捕捉需要的熱源；第三，開發壽命較長的吸收機。

李順欽表示，中油從2005年至去年，已減碳711萬噸，未來若要持續減碳，一定要透過CCUS，尤其是封存技術。

他認為，中油具有鑽探單位，CCS的技術不是問題，高成本、民眾溝通及政府法規完善才是挑戰，如中油曾在2012年在苗栗永和山試辦CCS，但因法規未臻完備，加上居民抗爭，計畫因而延宕。

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至於CCU，中油已成立先進觸媒中心，具備一定技術能量，關鍵在於轉換率，只要轉換率愈高，取得的甲醇或甲烷就愈多，李順欽說，年底將在大林廠建置一套示範系統。

台經院副院長左峻德認為，要進行CCS，必須「打群架」才有規模經濟，所有企業的二氧化碳共同存進深海中，否則，各做各的只會拉高成本，而台灣花費大筆金錢封存捕獲的碳，一定要化為碳權，在國際才有市場。（編輯：潘羿菁）1110422