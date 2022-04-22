吳東亮：台新全數辦公據點 2030年達淨零排放

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「台新30永續淨零高峰會論壇」22日下午在台北舉行，台新金控董事長吳東亮（後中）以「淨零：掌握永續金融的未來趨勢」為題開場引言，分享金融業如何協助企業於淨零潮流中共同結盟。中央社記者趙世勳攝 111年4月22日

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（中央社記者謝方娪台北22日電）國際拚2050淨零排放，台新金董事長吳東亮表示，2030年台新將達100%辦公室據點淨零排放；他也強調，面對氣候變遷，沒有人是局外人，每個人都可成為化解氣候危機的英雄。

台新金選在世界地球日舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇」，吳東亮致詞時表示，今年是台新銀行成立30週年，也是台灣政府淨零元年，如今氣候變遷已是全球面對的最大挑戰。

吳東亮說，台新是台灣第一家全面啟動淨零的金融機構，對內除了日常營運進行節能減碳，也推動全員淨零，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年將達成100%辦公室據點淨零排放。

他也指出，台新簽署赤道原則，B2B具體作為包含不再承作燃煤發電廠專案融資，落實責任投融資，貸款給低碳運輸工具、循環經濟和再生能源的綠色企業，並投資綠色債券和永續評鑑優良的企業，B2C淨零規劃則倡議綠色生活。

吳東亮指出，氣候變遷影響每個人，面對氣候變遷，沒有人是局外人，每個人都可以成為化解氣候危機的英雄。

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受邀出席論壇的金管會副主委蕭翠玲說，截至今年2月底，國內投信事業已發行34檔ESG相關主題基金，規模達新台幣1734億元；綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券則整合為永續發展債券，截至今年3月底合計發行106檔，發行金額為3075億元。

蕭翠玲指出，順應國際趨勢，金管會推動永續金融政策，希望引導金融業和企業建立永續發展生態體系，包含鼓勵金融業對綠色產業辦理授信投資、強化企業ESG相關資訊揭露等措施，此外，金管會正規劃辦理永續金融評鑑，並已請金融研訓院邀集相關單位進行研擬，預計今年底將公布評鑑辦法。（編輯：黃國倫）1110422