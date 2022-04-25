雲端伺服器需求旺 鴻海天津廠區廣招生產線員工

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管中國本土COVID-19疫情未緩，不過鴻海旗下富士康天津廠區持續招募生產線員工，因應雲端運算應用伺服器和儲存設備市況強勁需求。

根據微信公眾號今天消息，鴻海集團旗下鴻富錦精密電子天津廠區、富聯精密電子（天津）持續招聘生產線員工，包括沖壓、組裝、電子、注塑、測試、插件、表面黏著技術（SMT）等職位需才孔急，開出月薪人民幣4200元至7500元的條件招募，其中新人第3個月底薪人民幣2950元，加上新人獎金、全勤獎、績效獎以及加班費等，月薪上看人民幣7500元。

根據資料，天津富聯精密電子主要研發製造伺服器、儲存設備以及機櫃等雲端運算產品，也布局客製化貨櫃式資料中心方案，主要客戶包括戴爾（Dell）、惠普（HP）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）；中國百度、阿里巴巴、騰訊、京東等大廠。

美系外資法人日前報告指出，美國包括亞馬遜和Meta Platforms資料中心建置需求強勁，儘管受到零組件缺料影響，預期第2季伺服器出貨可反彈，預估下半年缺料狀況將逐步改善，不過企業級伺服器資本支出是否趨緩、中國本土市場超大規模資料中心（hyperscale server）需求是否因總體經濟逆風而減緩，將是下半年伺服器市場的觀察重點。

根據年報資料，鴻富錦精密電子（天津）2020年營收人民幣523.75億元（約合新台幣2370億元），稅後淨利人民幣23.29億元（約合新台幣105.37億元）。（編輯：趙蔚蘭）1110425