外資喊多卻拋售台積電股票？ 證交所：經紀客戶賣超

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（中央社記者張璦台北25日電）外資券商遭質疑兩手操作，一方面發報告喊多台積電、實際做空；根據金管會送交立法院財委會報告指出，證交所調查，外資沒有以自營部位賣超台積電，相關賣超部位是經紀客戶，認定外資並無相關違規情事。

此外，金管會也點出外界誤解兩手策略的2大原因，並要求3大改善方向。

立委3月質疑外資一方面發布研究報告看好台積電，實際連連倒貨，無異於坑殺國內小散戶，要求金管會提交調查報告，金管會則允諾請證交所進行了解後，證交所在3月下旬對外資券商發出問卷調查。

金管會提交至立法院財委會的「外資研究報告管理」報告近日出爐，內容指出，外資證券商所出具的台積電研究報告，控管作業程序尚符合推介辦法規定，及其內控規範，且外資證券商尚無以自營部門買賣台積電股票，依目前查核結果，沒有發現違反規定情事 。

據金管會報告，110年12月至111年3月中，有10家證券商出具台積電研究報告、共計45份，其中，研究報告基本假設或所引用資料有重大變動者有9家， 都已依推介辦法規定，適時更新研究報告。

同時，上述證券商都表示，並未提供報告給媒體且未接受媒體訪問，並已依規定就媒體相關報導，在公開資訊觀測站澄清，並提醒媒體轉載須經證券商同意。

報告指出，上述10家證券商中，僅2家證券商取得自營資格，不過，也沒有以自營部位賣超台積電股票。

證券商表示，相關賣超部位是經紀客戶賣出台積電股票，而客戶多為專業機構投資人，因應國際市場波動及全球布局考量，而調整資產配置。

而證券商提供的研究報告，為客戶買賣股票參考資訊之一，客戶買賣都屬自身決策，不是都一定依照報告建議方向進行操作，證券商是被動接受委託，執行買賣交易。

報告指出，外界對於外資研究報告涉有兩面手法的質疑，主要原因有2點，首先，因媒體時常轉載特定個股的研究報告內容，卻未衡平報導前提假設或提醒投資人相關風險。

再者，證交所及櫃買中心對外提供證券商買賣個股的交易資訊，是包括證券商本身的自營交易及其經紀客戶的交易部位，而經紀客戶買賣標的個股，未必與研究報告的買賣方向一致，以致相關資訊常被錯誤解讀。

金管會說明，為增進外界對研究報告的正確認識，及提升相關資訊透明度，將請證交所及櫃買中心就等3大方向進行研議 。

第一，加強對外揭露資訊的說明，包括證券商買賣證券日報表，所揭露的有關證券商對個股買賣資訊，包括證券商自營部位及其客戶的個股買賣資訊，以利外界瞭解。

第二，強化對投資人的教育宣導，使外界正確瞭解研究報告的特性與使用限制、提醒投資人應注意公開資訊觀測站澄清專區訊息，並理性看待及合理使用媒體報導資訊。

最後，提醒媒體宜平衡報導外資研究報告的假設與風險，及督促證券商對於媒體報導辦理資訊澄清時，也適時提醒投資人使用研究報告應注意的事項與限制。（編輯：潘羿菁）1110425