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美股震盪收高 法人：台股資金仍謹慎觀望

2022/4/26 08:05（4/26 08:12 更新）
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法人指出，26日內外在變數持續干擾台股多方表現，均線架構偏弱。圖為民眾觀看台股走勢。（中央社檔案照片）
法人指出，26日內外在變數持續干擾台股多方表現，均線架構偏弱。圖為民眾觀看台股走勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北26日電）社群平台推特（Twitter）接受科技大亨馬斯克收購後，股價勁揚，美股震盪收高。法人指出，內外在變數持續干擾台股多方表現，均線架構偏弱，市場資金仍謹慎觀望。

美股道瓊工業指數大漲238.06點或0.70%，以34049.46點作收；標準普爾指數溫和上揚24.34點或0.57%，收在4296.12點；科技股那斯達克指數勁揚165.56點或1.29%，收13004.85點；費城半導體指數漲52.56點或1.76%，收3042.39點。推特接受馬斯克（Elon Musk）收購的消息傳出後，股價收盤漲升5.7%。

台股25日受到美股4大指數重挫衝擊，加權指數開低走低，跌破3月8日前低16764點，尾盤欲振乏力，終場下挫404.19點，收在16620.9點，創半年來新低，跌幅2.37%，加計盤後成交值新台幣3024.41億元。

產業訊息部分，矽智財（IP）廠力旺受惠晶圓代工報價調漲、營收規模擴增，今年第1季歸屬母公司淨利達新台幣3.66億元，季增27.41%，年增24.92%，一舉刷新歷史新高紀錄；每股純益4.91元。

投影光學零件大廠揚明光指出，假設中國昆山廠於五一假期後復工，預估第2季微投光機、3D列印與車用鏡頭出貨可望較第1季增加，光學元件類產品及智能家居鏡頭較第1季略減，整體出貨可望優於第1季。

法人表示，大盤25日呈現帶量長黑，各期均線皆下彎走弱，並形成上檔反壓，外在變數也使市場資金謹慎觀望，中期仍需時間反覆整理。（編輯：趙蔚蘭）1110426

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