台股重跌404點 散戶融資大減肥逾52億元

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天重挫404點，創下去年10月19日來新低。融資餘額較前一交易日減少新台幣52.09億元。法人認為，這波融資減少幅度雖不小，但並未突破歷史紀錄，顯示為融資追繳保證金壓力下的停損，未到恐慌性賣壓的程度。

在美股上週五重挫衝擊下，台股今天開低走低，終場大跌404.19點，跌幅2.37%，收在16620.9點，不僅跌破今年3月低點16764點，並創去年10月19日以來新低。

台股今天成交金額放大至3016.95億元，三大法人合計賣超台股487.77億元，其中，外資及陸資賣超擴大至421.96億元，自營商也賣超71.5億元，僅投信逆勢買超5.69億元。

據證交所晚間公布的融資券資料顯示，今天融資餘額為2596.89億元，較前一個交易日2648.99億元大幅減少約52.09億餘元，顯示在台股今天急跌重挫影響下，散戶出現自行賣股減碼，先行停損或停利退場觀望。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉接受中央社記者電訪時表示，大盤融資餘額基本上是所有股票融資的加總，投資人會因持股不同而有相異感受，其中壓力最大的是手握高價、高本益比電子股的族群，不少人可能會開始接到追繳保證金的訊息。

黃國偉表示，近年台股增加不少年輕投資人，操作習慣大多會選擇及時停損，且這波融資減肥金額雖為近期相對大量，但並未突破融資減碼的歷史紀錄，顯示融資減少是投資人在面臨保證金追繳時採取的停損手段，還不到恐慌性賣壓的程度。

黃國偉也提到，美國聯準會（Fed）升息等議題對台股表現有相當程度的影響，預估下次利率決策會議前，台股仍有向下探底的可能，對波段投資者而言，或許是布局買點的時機，但建議短期投資者保守行事。（編輯：張良知）1110425