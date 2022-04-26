高雄房市熱 房仲：屋齡43年買不到一年帳面賺300萬

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（中央社記者潘智義台北26日電）台積電設廠效應帶動高雄房價攀升，台灣房屋今天以實例說明高雄房價大漲的情形，其中一棟屋齡43年的公寓4樓住宅，持有不到一年，帳面獲利達新台幣300萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮透過新聞稿表示，近10年高雄平均房價已從每坪12.4萬元上漲至19.9萬元，漲幅達6成，不斷上升的房價，也讓基期較低的中古屋價差漲幅更為明顯。

台灣房屋引述內政部實價登錄揭露資訊表示，位於高雄楠梓區加宏路上一戶屋齡43年的公寓4樓住宅，屋主去年7月，以每坪8萬元，僅花190萬元入手，今年2月每坪價增10.3萬元，單坪飆升至18.3萬元，以總價490萬元轉手成交，持有不到一年，帳面獲利達300萬元。

另外，台灣房屋提到楠梓區德賢路上一戶屋齡26年中古大樓，今年2月也以每坪15.6萬元、總價690萬元成交，屋主持有5年轉手，帳面獲利216萬元，值得注意的是，此屋曾在107年轉手過一次，前屋主同樣持有5年，不過當時行情每坪僅加價2000元。

台灣房屋說明，上述房屋先前以每坪10.7萬元，總價474萬元售出，以前屋主原始購入成本465萬元計算，當時獲利僅僅只有9萬元，幾乎平轉；相較今年2月的成交價，每坪價漲近5萬元，前後任屋主同樣持有5年，獲利卻從9萬元飆到破200萬元，著實天差地遠。

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台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，以加宏路43年公寓來看，公寓類產品獲利300萬元實為可觀，推估應有加上裝潢等費用成本，讓物件更為增值。

馮紹清解釋，此物件社區地段擁有熱鬧的右昌及德民兩大商圈，鄰近萬坪右昌森林公園，車程僅約3分鐘就可達楠梓科技產業園區（楠梓加工區），距離台積電廠區也不遠，生活機能與就業便利性頗佳，周邊多15至20年以上中古華廈公寓及透天，除了自住客群，就業租屋客層不少。（編輯：張均懋）1110426