國巨第2季業績估小增 中國疫情未影響廠區營運

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨預估第2季營收可季增低個位數百分點，毛利率和營益率可持平或小幅季增，中國疫情未影響廠區營運，不過封城影響物流和部分客戶，第2季展望已納入考量。

國巨今天下午受邀參加外資機構舉行線上法人說明會，展望第2季營運表現，國巨預估，第2季營收可較第1季成長低個位數百分點，第2季毛利率和營益率可較第1季持平或小幅增加。

觀察中國本土COVID-19疫情，國巨指出，沒有廠區營運受到封城影響，正常營運，不過上海封城影響物流，部分客戶在區域內也受到封城衝擊，間接影響對國巨拉貨，相關變數已經納入第2季營運預估考量，期盼疫情封城狀況在5月起逐步和緩。

國巨指出，國際局勢持續緊繃、IC零組件短缺未解，且中國昆山、上海地區靜默封城，物流交通影響原物料供給及出貨延遲，國巨公司密切關注市況，審慎應對業績及營運展望。

從產品來看，國巨指出，占比7成多至8成的高階特殊型被動元件產品持續吃緊，占比約2成的標準型產品需求有趨緩跡象，在產品定價趨勢，國巨表示價格持穩，可維持毛利率表現。

從應用來看，國巨表示，工控、5G基礎建設、商用型電腦、伺服器等，持續帶動高階特殊型被動元件拉貨力道；歐洲和北美市場需求續旺，高階特殊品訂單出貨比（B/B ratio）大於1，整體交期約4個月至7個月。

至於消費電子、筆電、行動裝置應用的標準型被動元件，需求仍相對持穩，訂單到出貨時程大約3個月，訂單出貨比約1。

從稼動率來看，國巨表示，國巨高階特殊型被動元件產能利用率維持高檔，約85%以上，標準品稼動率約65%至70%，預估第2季稼動率持穩。

觀察庫存水位，國巨指出，標準品庫存水位約90天至100天，維持健康水準，通路商庫存水位也相對健康，相較去年第4季持穩，高階特殊品庫存水位約30天至45天，相對健康。

在產能布局，國巨指出，高階特殊品產能擴充主要在台灣廠區和墨西哥廠區，主要應用在工控、車用和高階商用型筆電產品，未受中國疫情變數影響，墨西哥廠區主要擴充積層陶瓷電容（MLCC）和鉭質電容產品，台灣廠區擴充高階特殊品和MLCC產品，兩區預估明年可開始逐步營運生產。

法人問及對於第3季營運展望，國巨表示，中國疫情和歐洲局勢詭譎，目前無法對第3季營運表示看法。

國巨第1季合併營收新台幣301.34億元，創歷史單季次高，較去年第4季256.9億元增加17.3%，比去年同期237.49億元增加26.9%，第1季合併毛利率38.1%，較去年第4季40%減少1.9個百分點，比去年同期39.1%減少1個百分點。

國巨第1季合併營業利益74.87億元，營益率24.8%，季減0.9個百分點，年減0.6個百分點，國巨第1季稅後獲利62.44億元，創同期新高，較去年第4季47.36億元成長31.8%，比去年首季50.05億元成長24.7%，第1季每股稅後純益11.59元，優於去年第4季EPS 9.63元和去年同期EPS 10.13元。

從應用比重來看，第1季車用占國巨整體業績比重20%，工控占比約27%，通訊占比約16%，運算占比24%，消費電子占比7%；從市場來看，美國占比27%，歐洲占比21%，大中華區占比25%，日本和亞洲占比27%。

從產品比重來看，第1季鉭質電容占比約23%，電阻占比14%，積層陶瓷電容（MLCC）占比22%，磁性元件占比26%。（編輯：黃國倫）1110426