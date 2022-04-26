3月電力景氣燈號連8紅 半導體續熱用電成長逾1成

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）半導體產業續熱，支撐台灣經濟的亮麗表現，台灣綜合研究院今天公布3月全國產業高壓以上用電量較去年同期增加3.32%，電力景氣燈號連續8個月呈現熱絡紅燈，不過後續仍需留意俄烏戰事、中國封城帶來的不確定性。

台綜院今天發布新聞稿指出，雖然俄烏戰爭導致國際能源和大宗商品價格飆升，中國疫情擴散也擾亂全球供應鏈，加劇全球通膨壓力，但台灣受惠於新興科技應用擴展及傳產貨品需求不減，3月出口訂單續呈雙位數成長，推升經濟表現，電力景氣燈號因而持續亮出熱絡紅燈。

進一步觀察產業別，台綜院指出，全球經濟持續復甦，終端需求續強，使得國內先進製造業及傳統產業表現亮眼；3月整體製造業用電量較去年同期增加4.23%， 連續13個月呈現熱絡的紅燈。

而半導體產業在去年同期基數較高環境下，用電量仍有超過10%成長率，電腦、電子及光學製品業用電量則有9%的成長率。

台綜院特別提到，半導體製造業受惠於5G、高效能運算、車用電子等驅動晶片需求續強，加上業者持續擴增產能，電力景氣燈號已經連續12個月呈現熱絡的紅燈。

綜觀整體產業表現，台綜院分析，隨著數位創新應用持續，半導體業者擴大資本支出，帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，有助提升製造業生產動能，預期出口將持續暢旺。

台綜院今天也發布最新預測，估3月經濟成長率可達3.3%，第1季經濟成長率則為3.2%，優於主計總處對第1季經濟成長的預估值3.0%。

不過台綜院提醒，俄烏戰事、美國升息、中國封城以及台灣本土疫情升溫等多重負面因素，未來對台灣經濟實質影響逐漸發酵，是否影響國內經濟成長，後續也得審慎評估。（編輯：黃國倫）1110426