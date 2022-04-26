台灣銀行業效率停留1980年代？金管會2點回應

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（中央社記者謝方娪台北26日電）外媒報導，一名台裔美國教授至台灣的銀行辦理匯款，感到銀行散發1980年代才有的緩慢氛圍。金管會表示，近年金管會持續進行法規鬆綁並營造金融業良性競爭環境，盼銀行在數位化浪潮下，改變舊有經營模式。

英國廣播公司（BBC）報導，一名台裔美國教授在COVID-19期間搬遷至台北，根據該名教授描述，在她踏入台灣的銀行辦理匯款時，手填一式三份表格，再由行員將內容打入電腦中，同時後方傳來點式打印機運轉聲，散發一種1980年代才有的緩慢氛圍，引起熱議。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會，對外媒提出對國內金融業的建議表示感謝，他說，金管會因應數位化浪潮，近年持續從法規鬆綁，打造金融業良性競爭環境2面向著手。

在法規鬆綁方面，金管會自2015年推動Bank3.0計畫，讓銀行可線上開辦存款、放款、信用卡和財管等12項服務，2019年再滾動檢討，開放申請10項線上業務，並陸續開放數位存款、法人線上貸款業務等，讓銀行在數位化浪潮下，可有更彈性的經營模式。

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在營造金融業良性競爭環境方面，金管會近年開放純網銀、進行電支電票法制整合等，並透過開放銀行政策，鼓勵銀行和第三方服務提供者合作，提升競爭利基，並透過業務試辦，讓銀行能以新興業務方式提供客戶不同面向的服務方式，盼透過政策誘導，讓銀行了解外在數位變化帶來的衝擊，擺脫舊有經營方式。

童政彰表示，金管會在強調落實資訊安全和消費者保護的前提下，未來仍會持續鼓勵金融業者發展數位轉型。（編輯：楊凱翔）1110426