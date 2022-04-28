長興3月獲利創高 家用抗原快篩5月出貨

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（中央社記者潘智義台北28日電）長興材料工業今天公告自結3月稅前盈餘新台幣6.24億元，創單月歷史新高，較2月及去年同期分別成長314.08%及47.81%，每股稅前盈餘0.5元；長興預期，家用快篩試劑5月即可出貨。

長興統計，1至3月稅前盈餘11.37億元，年增7.43%，為歷年同期新高，每股稅前盈餘0.92元。

長興發布新聞稿指出，國內疫情升溫，除原有的抗原快篩試劑外，家用抗原快篩試劑也於4月18日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）專案製造核准（EUA），透過長興汐止醫療器材品質管理系統準則（QMS）廠醫材品質管理系統下生產，預計5月即可出貨家用快篩試劑，供應市場需求。

在合成樹脂及特用材料事業營收成長帶動下，長興3月合併營收50.51億元，創下歷史新高，分別較2月及去年同期成長54.26%、13.41%。

因營收規模擴增、產品組合及成本管控得宜，提升獲利表現，長興3月營業利益5.83億元、稅前盈餘6.24億元，分別較去年同期成長29.42%、47.81%，雙雙創下歷史新高。

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長興說明，合成樹脂營收顯著增加，且因成本適當轉嫁，獲利貢獻提升；特用材料營收續創新高，且因高毛利產品占比增加，帶動獲利成長；電子材料方面，乾膜光阻出貨維持平穩。

長興指出，因中國疫情封控，4月合成樹脂部分產能受昆山停工影響，但已透過跨區產能調配支應客戶需求，降低對營收衝擊；電子材料、特用材料產能不受疫情影響，但因華東地區運輸困難及部分客戶停工減少出貨，整體影響程度不高。（編輯：張良知）1110428