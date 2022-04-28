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國研院代理副院長葉文冠猝逝 享年58歲

2022/4/28 18:07（4/28 18:48 更新）
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國研院代理副院長、台灣半導體研究中心主任葉文冠28日驚傳猝逝，享年58歲。（圖取自國家實驗研究院網頁narlabs.org.tw）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）國研院代理副院長、台灣半導體研究中心主任葉文冠今天驚傳猝逝，享年58歲。國研院代理院長林博文表示，葉文冠對半導體產學界貢獻良多，他驟然離世對國家而言是很大的損失。死因還有待釐清，國研院會全力協助家屬處理後續事宜。

葉文冠為陽明交通大學電子所博士，曾在台積電、聯電從事研發工作，後來投入學界，曾擔任高雄大學電機系系主任、學務長等職務，現為陽明交大國際半導體產業學院教授，專精於VLSI Processes、Nano-scaled CMOSFETs、SOI MOSFET、FinFET等領域。

葉文冠2019年起擔任國家實驗研究院台灣半導體研究中心主任，後續接任國研院代理副院長職務至今。

國研院代理院長林博文告訴中央社記者，葉文冠與同事因公到台南出差，不過今天到了開會時間，葉文冠卻遲遲沒有出現，同事到下榻的飯店房間找人，發現葉文冠已無生命跡象。

林博文接獲通知後，也馬上南下了解並通知家屬，家屬心情悲痛正在處理後續事宜，目前死因還不清楚，仍待相驗後釐清。

林博文表示，葉文冠在國研院服務多年，對於台灣半導體人才培育、產學界都有許多貢獻，他過世對國家而言是很大的損失，國研院同仁得知後也很震驚與難過。科技部長吳政忠得知後相當不捨，國研院會盡全力協助家屬處理後續事宜。

林博文表示，葉文冠為人和藹可親、事必躬親，在相關事務規畫上也非常有責任感，平常感覺蠻健康，沒有什麼異狀，發生這樣的憾事讓人非常難過。

國研院25日舉行「國研院台灣半導體研究中心晶片設計管制實驗室」啟用典禮時，葉文冠也親自出席，提到晶片管制實驗室未來可以跟台積電洽談10奈米等先進製程落地，言談間在在流露對培育高階晶片設計人才以及對產業發展的關切，對記者提問也不厭其煩說明。（編輯：林淑媛）1110428

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