仁新子公司Belite獲准在美Nasdaq上市

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）仁新醫藥今天代子公司Belite公告，已獲美國證券交易委員會（SEC）審核通過，預計美東時間4月29日正式在那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市，股票交易代碼為「BLTE」。

仁新表示，Belite此次依循傳統IPO程序，獲准在美上市，除可進一步提升其國際知名度、財務狀況、融資能力及授權議價能力、吸引優秀國際人才、增強全球競爭力外，募集資金將用於推進LBS-008針對乾性黃斑部病變（乾性AMD）臨床試驗，搶攻乾性AMD龐大的需求市場。

仁新指出，美國為全球最大藥物市場，根據Nasdaq官網，98%的美國生技公司都選擇在Nasdaq掛牌交易，2020年至2021年4月期間，於Nasdaq掛牌的生技公司募資金額達215億美元，Nasdaq生技公司總市值更高達1.1兆美元（約新台幣32.3兆元），平均市值57億美元，同期間全球第一大證券交易所、紐約交易所的生技公司總市值僅為Nasdaq的37%。

Belite開發中的LBS-008取得美國哥倫比亞大學全球專屬授權，為治療乾性AMD與斯特格病變口服新藥。美國國家衛生院（NIH）於官網指出，老年黃斑部病變造成數以百萬的美國人失明，其中乾性AMD占比達9成。此外，全球更有高達1.9億人罹患乾性AMD，並造成全球每年2550億美元的醫療支出，迄今無藥可治，存在龐大的未被滿足醫療需求與市場機會。

LBS-008於2011年獲選納入NIH旗下「神經治療藍圖計畫」，至今仍是該計畫當前藥物開發項目中唯一獲選用於治療乾性AMD的候選藥物。

目前LBS-008針對斯特格病變青少年病患的全球三期臨床試驗已經展開，預計於2022年展開針對乾性AMD臨床試驗，未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化腳步。（編輯：張均懋）1110429