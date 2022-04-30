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強化社會安全 全球人壽捐贈台南弱勢家戶微型保險

2022/4/30 14:02
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（中央社記者曾智怡台北30日電）全球人壽今天宣布，擴大捐贈台南市政府弱勢家戶微型保險，本次捐贈受惠人數約9300人，捐贈總保費逾新台幣122萬元，將持續關注社會弱勢的保障需求，強化社會安全並促進金融包容性。

全球人壽今天發布新聞稿表示，本次微型保險捐贈對象為台南市低收入戶，由全球人壽、台南市政府、社團法人台南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，擴大微型保險保護網，提供弱勢家庭遭遇變故或意外時，一定程度的保障與經濟支持。

本次捐贈由全球人壽資深副總經理鄭中安代表捐贈，台南市副市長趙卿惠並頒發感謝狀。

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全球人壽強調，為善盡社會責任、響應政府政策，會擴大社會安全制度保護傘，使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，具體落實公平待客與普惠金融目標。

全球人壽指出，近年持續擴展照顧經濟弱勢家戶的範圍，除於去年與台北市政府合作捐贈弱勢家戶微型保險外，今年更與台南市政府共同推廣團體微型傷害保險，以公益捐贈方式提供傷害險保障，目前累積捐贈團體微型傷害保險已達2萬人次，總計保費約310餘萬。（編輯：郭無患）1110430

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