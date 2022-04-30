泰鼎：太陽能方案首期建置完成 估年減700噸碳排

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（中央社記者賴言曦台北30日電）在泰國設廠的PCB台廠泰鼎-KY今天表示，泰鼎綠色專案（Apex GREEN Project）已於4月下旬完成太陽能方案第一期建置，每年預估可減少逾700噸二氧化碳排放量。

泰鼎今天發布新聞稿表示，為提高再生能源投入比例，為期3年的「泰鼎太陽能方案」預計將投入約1.4億泰銖（約合新台幣1.2億元）預算建置太陽能光電系統，總裝置容量將擴充至8MW。

泰鼎指出，在泰國擁有年平均日照近200天自然優勢條件下，待為期3年的「泰鼎太陽能方案」完成後，總減碳量有望達7000噸以上。

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泰鼎表示，展望未來，不只要提高再生能源使用比例、選用具節能效益的機器設備，建築設計也將把節能與環境友善元素納入考量；透過將永續策略融入工廠運行模式內，響應國際減碳趨勢，打造更全面性的綠色解決方案。

泰鼎表示，面對氣候變遷議題，泰鼎將積極推行「泰鼎綠色專案」，結合永續策略思考，擴大集團環境永續發展藍圖，從節能、發展再生能源、資源循環再利用等方面著手，全面拓展企業永續經營廣度，朝向資源永續與環境共好的目標持續邁進。（編輯：郭無患）1110430