網家首季每股虧0.25元 金融科技事業首度貢獻獲利

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（中央社記者江明晏台北3日電）PChome網路家庭今天公布首季財報，合併營收117.09億元改寫歷年同期新高，雖然每股仍淨損0.25元，但已見收斂，旗下金融科技事業也首度貢獻獲利。

網路家庭今天舉行董事會並公布111年度第一季財務報告。合併營收為新台幣117.09億元，再攀歷年同期新高，較去年同期成長1.9%，歸屬於母公司業主稅後淨損3200萬元，每股稅後淨損0.25元，相較於去年第4季稅後淨損1.78億元、每股淨損1.53元，虧損已見顯著收斂。

網路家庭進一步分析，主要受益於旗下金融科技事業展現整併綜效、首度貢獻獲利，不論營收規模及獲利能力皆見效益。金融科技事業首季營收新台幣3.2億元，年成長率超過354.9%；營業淨利為970萬元，對照去年同期營業損失逾7200萬元，不只虧損大幅收斂，金融科技事業更實現首次獲利轉正，隨著營運動能持續增溫，後期表現有望穩步向上。

PChome看好電子商務與金融科技結合趨勢，以電商服務為核心，積極擴張行動支付、線上保險、BNPL（Buy Now Pay Later，先享後付）與第三方金流等FinTech產品的發展。

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在本業B2C電商事業部分，PChome 24h購物今年首季APP下載數年增超過30%，APP活躍會員數呈現雙位數年成長率。

此外，PChome宣布，延攬前國際醫藥物流集團裕利台灣資深副總經理張麗玲加入PChome集團，擔任運籌長暨副總經理一職，帶領網家團隊提升整體倉儲運作效率，優化撿配及出貨效能，強化整體運籌戰鬥力，隨著旗下A7物流中心（智慧型國際電商運籌園區）即將於下半年正式啟用，將為網家倉儲物流擘劃嶄新藍圖。（編輯：黃國倫）1110503