台嘉碩第2季毛利率看增 生醫子公司快篩品助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）石英元件廠台嘉碩預估，旗下嘉碩生醫電子今年可望獲利，政府徵用快篩品助攻，預期台嘉碩第2季毛利率可望提升。

台嘉碩今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望第2季營運，台嘉碩表示，公司銷貨主要是以美元報價，新台幣匯率貶值有助毛利率表現；此外，政府徵用旗下嘉碩生醫電子快篩品，預估台嘉碩第2季毛利率可望較第1季提升。

法人指出，嘉碩生醫第1季已損益兩平，徵用快篩品不影響台嘉碩毛利，反而可能因為價格因素，讓台嘉碩第2季毛利率季增1至2個百分點。

觀察訂單出貨比（B/B ratio），台嘉碩指出，3月B/B ratio往上升，4月受到中國本土COVID-19疫情封控影響，可能會牽動B/B ratio表現，不過預期今年度經濟可望隨著逐步解封而復甦。

展望市場供需，台嘉碩表示，全球4月和第2季仍有供應鏈受限變數，使得銷貨力道遞延，但市場需求仍強勁，需求並未減緩。

台嘉碩指出，部分中國大陸華東地區終端客戶延後拉貨，昆山封控影響4月部分出貨表現，預估產業產能影響程度不會超過10%。

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台嘉碩第1季合併營收新台幣7.17億元，是歷史同期新高，也是單季第3高，第1季合併毛利率27.44%，較去年第4季26.57%微增0.87個百分點，主要是產品組合變化、以及新台幣匯率走貶因素。

台嘉碩第1季合併營業利益9290萬元，營益率12.94%，僅次於去年第3季，創2008年第2季以來單季次高，第1季稅後獲利8373萬元，是2008年金融海嘯以來單季第3高，第1季每股基本純益0.82元。（編輯：張均懋）1110504