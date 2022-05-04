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三大法人買超5.19億元 外資倒貨金融青睞航運電子

2022/5/4 18:55
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（中央社記者賴言曦台北4日電）台股今天上漲66.93點，以16565.83點作收，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超。外資今天倒貨金融股，買超以航運、電子為主。

美國聯邦準備理事會（Fed）今起舉行為期兩天的政策會議，投資人等待會議結果。台股今天走勢震盪，盤中一度漲逾百點，站上16600點關卡，隨後漲勢收斂，三大法人合計買超5.19億元，其中外資及陸資賣超0.64億元，投信買超9.12億元，自營商賣超3.29億元。

外資及陸資賣超前10名當中，金融股就占5檔，分別為新光金、開發金、玉山金、元大金及合庫金；外資及陸資買超部分青睞航運股及電子股，依序為長榮、陽明、聯電、友達、群創、鴻海、華航。

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相較於外資及陸資賣超金融股，今天投信反而買超不少金融股，分別為永豐金、開發金、中信金、第一金及元大金。投信賣超則以科技股為大宗，分別為華邦電、友達、京元電子、台積電、聯發科、全新及奇鋐。

自營商今天與外資及陸資同步買超長榮外，賣超部分則以科技股、金融股為多數，分別為友達、群創、國泰金、宏達電、神達、兆豐金電、聯電。（編輯：張均懋）1110504

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