打炒房首季建照使照仍處高檔 房仲：市場未降溫

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（中央社記者賴言曦台北5日電）住商機構今天表示，據內政部統計，今年首季全台住宅類建照共約3.9萬戶，年減13.9%，但仍處高水位；住宅類建物使用執照則持續增加，全國共約2.6萬戶，年增13.8%，創14年來同期新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市未降溫，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照量也持續走揚。

觀察六都建照量情況，與去年相比，減少最多者為台中市，年減47%，其次為新北市，年減36.2%，桃園市也較去年略減少3%；台南市、台北市、高雄市的住宅類建照量則較去年增加，分別為49.7%、36.2%及25.0%。

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六都使照量部分，僅台南市較去年減少47.8%，其餘五都皆較去年增加，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市分別年增12%、21.8%、271.7%、77.8%。

郎美囡指出，桃園市今年首季使照量較去年高，主因為去年同期使照量偏低，相比之下出現高幅成長，而台南市則是因為去年同期量體多，比較基期高，才顯得今年首季使照量減少，但其實並未特別低於水準。（（編輯：楊蘭軒）1110505