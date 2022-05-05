義隆電首季每股賺2.81元 看今年筆電出貨年減7%至9%

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（中央社記者張建中新竹5日電）觸控晶片廠義隆電對今年筆記型電腦市場展望更趨保守，預期整體出貨量恐將減少7%至9%。

義隆電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受Chromebook需求明顯下滑影響，義隆電第1季營收新台幣40.99億元，季減1.5%，年減1.4%。

隨著產品組合變化，高毛利產品比重下滑，義隆電第1季毛利率47.3%，較去年第4季下滑2.1個百分點，較去年同期下滑0.7個百分點，歸屬母公司淨利7.98億元，季減39.59%、年減27.45%，每股純益2.81元。

受中國大陸上海及昆山封控影響，義隆電4月營收滑落至12.57億元，月減23.6%，年減26.58%。義隆電表示，不僅觸控板外包廠受影響，客戶生產據點又主要在昆山，大陸封控對4月營收影響顯著。

義隆電指出，將把昆山的觸控板外包比重由6成降至2成，重慶外包比重自4成提升到6成，透過分散生產策略因應。

義隆電表示，中國大陸封控前，原本看好第2季營收可望季增2位數百分比，因封控因素影響，目前預期第2季營收約42億至45億元，將季增個位數百分比。

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隨著高毛利產品比重提升，義隆電預期，第2季毛利率可望達48%至50%，將優於第1季，費用與第1季相當，第2季營業利益率約29%至31.3%。

義隆電指出，因Chromebook下滑情況超乎預期，今年整體筆記型電腦出貨量恐將減少7%至9%，不過，受惠產品單價提升，義隆電今年營運表現應可優於整體筆記型電腦市場，毛利率將介於2020年的46.72%至2021年的49.74%區間。（編輯：張均懋）1110505