企業看好今年景氣 國銀首季放款增近兆元創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）國銀今年首季放款增加新台幣9777億元，創同期新高，主因企業看好今年景氣，帶動國銀首季週轉金放款增加5974億元，其次為購置不動產放款單季增加3118億元。

金管會今天公布截至今年3月底，本國銀行放款總餘額達34兆6528億元，3月單月增加3117億元；存款總餘額達49兆3882億元，3月單月增加3285億元。3月底國銀存放比止跌回升，達70.16%，月增0.16個百分點。

值得注意的是，今年首季國銀新增放款達9777億元，逼近兆元水準，創下同期新高。

金管會銀行局主秘侯立洋分析，企業看好今年景氣，持續借款因應營運所需，帶動國銀週轉金放款單季大增5974億元；此外，國銀購置不動產放款單季也增加3118億元水準。

若單看國銀3月新增放款3117億元，從放款對象檢視，為對民營企業放款增加1675億元、對個人放款增加833億元、對公營企業放款增加355億元、對政府機關放款增加254億元；以用途別檢視，也是週轉金和購置不動產占最大宗。

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金管會統計，3月新增放款前3大銀行皆為公股銀行，依序為華銀新增放款427億元、一銀新增放款378億元、彰銀新增放款352億元；新增存款前3大銀行也皆為公股銀行，依序為兆豐銀增加1198億元、台銀增加625億元、合庫增加468億元，主因企業資金調度增加所致。

同步觀察國銀放款品質，截至今年3月底，國銀逾期放款金額為564億元，月減62億元，逾放比為0.16％，月減0.02個百分點；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為817.25％，月增86.33個百分點。（編輯：潘羿菁）1110505