外資賣超台股235億元 台積電、中鋼同遭提款
2022/5/6 19:17（5/6 21:53 更新）
台股6日下跌287.92點，外資轉買為賣，賣超235.58億元，台積電（圖）及中鋼都遭賣超上萬張。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天下跌287.92點，外資轉買為賣，賣超235.58億元，除了賣超金融股外，台積電及中鋼都遭賣超上萬張，面板雙虎及長榮、慧洋-KY則站在買方。
台股今天隨著美股重挫跳空大跌，權值科技股成為殺盤重心，尾盤下跌287.92點，收在16408.20點，成交值新台幣2458.77億元。
三大法人合計賣超280.45億元，其中自營商賣超46.56億元，投信買超1.69億元，外資及陸資賣超235.58億元。
外資今天賣超前10名中金融股占5檔，排序分別為新光金、富邦金、台新金、元大滬深300正2、元大台灣50、中鋼、台積電、元大金、國泰永續高股息、開發金。
外資今天買超前10名分別為中信金、台企銀、友達、新唐、長榮、慧洋-KY、群創、富邦NASDAQ反1、兆豐金、聯電。（編輯：趙蔚蘭）1110506
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀