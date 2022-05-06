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外資賣超台股235億元 台積電、中鋼同遭提款

2022/5/6 19:17（5/6 21:53 更新）
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台股6日下跌287.92點，外資轉買為賣，賣超235.58億元，台積電（圖）及中鋼都遭賣超上萬張。（中央社檔案照片）
台股6日下跌287.92點，外資轉買為賣，賣超235.58億元，台積電（圖）及中鋼都遭賣超上萬張。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天下跌287.92點，外資轉買為賣，賣超235.58億元，除了賣超金融股外，台積電及中鋼都遭賣超上萬張，面板雙虎及長榮、慧洋-KY則站在買方。

台股今天隨著美股重挫跳空大跌，權值科技股成為殺盤重心，尾盤下跌287.92點，收在16408.20點，成交值新台幣2458.77億元。

三大法人合計賣超280.45億元，其中自營商賣超46.56億元，投信買超1.69億元，外資及陸資賣超235.58億元。

外資今天賣超前10名中金融股占5檔，排序分別為新光金、富邦金、台新金、元大滬深300正2、元大台灣50、中鋼、台積電、元大金、國泰永續高股息、開發金。

外資今天買超前10名分別為中信金、台企銀、友達、新唐、長榮、慧洋-KY、群創、富邦NASDAQ反1、兆豐金、聯電。（編輯：趙蔚蘭）1110506

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