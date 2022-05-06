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台股本週挫183點 電器電纜股跌最大

2022/5/6 18:46
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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在16408.20點，較上週下跌183.98點，跌幅約1.11%，以電器電纜類指數下跌4.76%最大，航運類指數上漲4.16%為最大。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌104.57點，跌幅約0.74%，未含電子類指數下跌245.14點，跌幅約1.22%，未含金融電子類指數下跌21.2點，跌幅約0.13%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2726.51億元，占全體上市股票交易金額32.71%；航運類1732.22億元，占20.78%；電子零組件類700.92億元，占8.41%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類7.12%、電器電纜類7.06%、化學工業類4.69%。

本週集中交易市場總成交金額為8830.97億元，全體上市股票成交金額為8334.77億元，股票成交量週轉率為1.57%。

證交所統計，累計今年初開盤迄今共79個交易日，集中市場總成交金額為23兆4367.06億元，市場日平均成交金額為2966.67億元，股票成交量週轉率為43.69%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。

今天全體上市公司總市值為50兆9350.21億元，較上週4月29日市值51兆4930.79億元減少5580.58億元，減幅約1.08%。（編輯：趙蔚蘭）1110506

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