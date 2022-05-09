力甩疫情陰霾 王品集團逆勢展店

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（中央社記者江明晏台北9日電）本土COVID-19疫情嚴峻，連鎖餐飲業者王品集團宣布逆勢展店，旗下兩大鍋物品牌5月接連拓點，即使在夏日炎炎之際，仍看好火鍋商機。

王品集團表示，台灣人愛吃鍋，不分季節，相中火鍋市場的龐大商機，持續在全台展店，旗下兩大品牌5月接連拓點，其中「青花驕」今天插旗高雄，「尬鍋台式潮鍋」繼台北西門店之後，二店則在台北市中山商圈開幕。

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王品於高雄「美食一級戰區」裕誠路，斥資新台幣2500萬元打造高雄旗艦店，以160坪，153席搶攻麻辣鍋商機，瞄準漢神巨蛋商圈周邊商辦與住宅區等消費力，鎖定25歲至35歲愛嘗鮮的家庭與商務客群，客單價約850元。

王品集團旗下「尬鍋」南京東店占地87坪、設90席，在中山商圈開幕，看好周邊商辦人潮與交通便利優勢，鎖定中山商圈25歲至35歲的年輕商務客群，週末更營業到凌晨2點，有助於提高營業額。（編輯：楊蘭軒）1110509