華航首季每股賺0.52元 營收創疫情來次高

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（中央社記者潘智義台北9日電）中華航空今天公告第1季合併營收新台幣372.33億元，寫下疫情以來次高，年增33.8%，合併營業淨利36.26億元，合併稅後淨利28.11億元，歸屬母公司30.72億元。

華航統計，第1季每股稅後盈餘（EPS）0.52元，較去年同期的每股虧損0.19元，每股增加0.71元。

貨運部分，華航透過新聞稿指出，海運缺櫃塞港情形未解，海轉空現象致使空運艙位需求持續，華航以21架全貨機發揮運輸時效穩定優勢；雖面臨國際油價飆升的挑戰，在市場運價延續去年傳統旺季熱度加持下，使第1季貨運收入較去年同期成長超過3成，首季獲利持穩走堅，為疫情以來次高表現。

客運方面，華航說明，第1季台灣邊境管制措施尚未鬆綁，整體航空客運市場未有顯著成長，另受香港及中國封控影響，區域線載客班次較去年同期減少，但第1季適逢春節返台需求大，中長程航線如澳洲、歐洲及美國班次增加，使第1季客運運量（RPK）較去年同期成長，整體客運收入高於去年同期。

展望第2季營運，華航解釋，隨新機A321neo客機、777F貨機投入營運，並因應各國疫情發展、邊境管制及檢疫政策，華航整體客貨運能成長。

華航積極布局客運市場，6月起持續增加載客航班服務，區域航線尤以東北亞、東南亞航線增班最多，長程航線也增加歐美航班部署，客運市場復甦在望。

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貨運部分，華航預期海運塞港問題未紓解下，臨時性包機需求可望持續，整體運價可維持相對高檔水準，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。

華航強調，除配合短期高價包機需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等載運，高效彈性調整運能，提高貨機使用率，並將持續機動調節客機載貨航班配置。（編輯：張均懋）1110509