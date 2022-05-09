第一金投信：台股短期恐再下探 但投資價值漸浮現

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）第一金投信投資長唐祖蔭表示，在市場情緒還沒穩定，以及資金移動考量下，台股短期也許還有下探的空間，但投資價值漸浮現，另外，目前看起來美國經濟衰退機會不太大，大陸供應鏈問題將在5月下旬陸續緩解。

通膨、升息、景氣衰退等問題重擊全球金融市場，台股也難以置身事外，唐祖蔭今天在第一金台灣核心戰略建設基金募集記者會上表示，美國聯準會（Fed）大動作調整利率政策，損害經濟成長在所難免，使得美股再度承壓，台股也呈現大區間來回整理，在市場混沌轉折之際，可逢低布局台灣核心戰略產業。

唐祖蔭表示，第2季開始台灣本土疫情擴大、大陸封城再加上美元強勢，3大利空同時出現，造成較大壓力，就中期波段調整修正幅度約2成來看，目前跌幅約13%左右，在市場情緒還沒穩定之際，短期不排除還有下探的可能，不過預計第3季會陸續恢復，第2季反倒是撿便宜的機會，投資價值面已經逐漸浮現。

他表示，大陸目前已陸續復工，代表生產會陸續到位，5月中下旬可以陸續看到解封緩解，預計第2季中下旬產能可恢復7至8成，現在最大變數在北京，如果物流後續能跟上，陸續緩解，不排除出現報復性生產及銷售。

他認為，目前美國聯準會升息、縮表的路徑越來越清晰，除非這波美國政策錯誤，否則，不太可能讓經濟真正衰退，機率不太大，今年沒有系統性風險條件。從過去幾次升息股市先跌後漲的經驗來看，近期股市只是反覆打底的過渡期，並沒有看到金融泡沫導致景氣衰退的可能，目前經濟放緩偏向景氣擴張的中期調整。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，隨著美、中等大國角力持續深化，競爭領域不斷擴張，目前已遍及科技、通訊、綠能、基建、太空等領域，影響層面既深且廣，而在疫情肆虐後，全球化更成為過去式，取而代之的是「逆全球化」，世界運作模式也逐漸從企業層級躍升至國家層級，政府政策對產業、經濟發展的影響力大為提升，未來想掌握投資趨勢，必須先鎖定國家經濟政策的主要方向。（編輯：趙蔚蘭）1110509