美股道瓊跌653點 標普500創一年多來新低

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美股持續不振，道瓊指數今天再跌653點；標普500指數下挫3.2%，收在一年多來最低點。聯準會為壓制通膨持續升息，高本益比科技股失血慘重，台積電ADR重挫4.7%。

3大指數全天在平盤以下徘徊，道瓊工業指數終場重挫653.67點，跌幅1.99%，收在32245.7點。標準普爾500指數下挫132.1點，跌幅3.2%，收在3991.24點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌521.41點，跌幅4.29%，收在11623.25點。

標普500指數延續週線連5黑、2011年以來最長頹勢，11大類股僅消費必需品族群收紅，4000點關卡宣告失守，收在去年3月以來最低點。

市場利率走升，本益比偏高的科技與成長股投資魅力褪色，賣壓沉重。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價跌逾9%，亞馬遜（Amazon.com）重挫5.2%，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過3%。

費城半導體指數大跌5.13%，30檔成分股全面收黑。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.7%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅都超過9%。

通貨膨脹居高不下促使多國央行緊縮貨幣政策，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的供應鏈亂象又恐因俄烏戰爭而惡化，全球經濟烏雲密布，股市賣壓波及景氣循環股，波音（Boeing）與開拓重工（Caterpillar）股價分別重挫10.5%、3.9%，拖累道瓊指數表現。

前幾個月因俄烏戰爭爆發而風光不已的能源股也大幅拉回。中國COVID-19疫情加劇，多地封控防疫拉低能源需求，今天國際油價重挫約6%，創3月以來最糟單日表現。

道瓊指數成分股雪佛龍（Chevron）股價大跌6.7%。標普500指數能源類股跌幅達8.3%，表現在11大類股中墊底，且創2020年6月以來最糟表現。

美股年初站上歷史高點後遭遇逆風，通膨盤踞在40年高點，促使聯邦準備理事會（Fed）積極緊縮貨幣政策，股市揮別COVID-19大流行後因利率超低而大好的行情。聯準會上週升息2碼（0.5個百分點），為22年來首見，同時公布6月起縮減9兆美元資產負債表規模的計畫。

中國堅持清零防疫，恐在俄烏戰火延燒之際進一步擾亂供應鏈，以致通膨更難降溫，危及全球經濟前景。美國首季經濟萎縮後，投資人日益擔憂聯準會緊縮貨幣政策恐讓經濟陷入衰退。

美股上週大起大落，道瓊指數4日飆漲932點隔天崩跌1063點，創2020年以來最慘單日表現，金融市場震盪一時難以平息。

上週道瓊指數與標普500指數各下挫0.2%，那斯達克指數同期跌幅達1.5%。今天進一步回檔後，道瓊指數年初以來下跌11.3%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別為16.3%、25.7%。

受科技股拖累，那斯達克指數已從前波高點回檔逾20%，深陷熊市（空頭市場），標普500指數如不振作也將跟進，象徵美股隨COVID-19大流行後聯準會祭出史無前例貨幣刺激而展開的大多頭告一段落。（編輯：張佑之）1110510