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電腦及資訊服務業 首季營業額創歷史同期新高

2022/5/10 13:58
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（中央社記者曾智怡台北10日電）根據經濟部統計處最新統計，受惠系統整合服務及資安設備需求攀升，帶動軟體需求殷切，今年第1季電腦及資訊服務業營業額達新台幣1158億元，年增11.9%，寫下歷年同季新高。

統計處今天發布第1季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業相關統計。

根據統計，今年第1季電腦及資訊服務業營業額1158億元，年增11.9%；其中電腦程式設計業872億元，寫下年同季新高，年增11.5%，主因系統整合服務及資安設備建構需求攀升，以及個人電腦買氣活絡帶動軟體需求殷切。

至於資訊服務業，首季營業額286億元，同為歷年同季新高，年增13.2%，原因在於拍賣平台網站管理業者促銷推廣，加上雲端資料處理與備份系統服務等業績成長緣故。

今年第1季專業技術服務業營業額797億元，年增13.0%，其中管理顧問業214億元，創歷年同季新高，年增10.3%，主因電子產品研發、網路通路行銷管理及能源顧問諮詢業務提升所致。

廣告業及市場研究業首季營業額380億元，一樣寫下歷年同季新高，年增17.3%，原因包含房市景氣續溫，客戶提高戶外、平面及網路媒體行銷等廣告量；專門設計業首季營業額是184億元，創歷年同季新高，年增10.1%，主因室內設計業者配合住宅建案完工，加上營業場所的裝修設計需求增加。

攝影業則因室內、戶外海報影像輸出服務案件縮減，導致首季營業額年減3.9%。

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今年第1季租賃業營業額374億元，年增4.1%，其中機械設備租賃業101億元，為歷年同季新高，年增6.7%，主因電子工業用、金融事務機器及營造用機械設備租用需求升溫；運輸工具租賃業254億元，一樣寫下歷年同季新高，年增3.1%，原因在於企業用戶長租業務穩定成長，不過，旅遊短期租車服務減緩，抵銷部分增幅。

至於個人及家庭用品租賃業，因戶外休閒娛樂及家庭用品出租業績成長，年增3.4%。（編輯：黃國倫）1110510

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