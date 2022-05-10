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調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見
首頁 / 證券

晉弘5/12起競拍 底價每股38.98元

2022/5/10 15:51
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（中央社記者韓婷婷台北10日電）智慧醫療器材廠晉弘科技預計6月上旬掛牌，上市前現金增資發行新股案，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，預計競拍底價每股38.98元，競拍期間5月12日至16日；承銷價暫訂46元，20日開放公開申購。

晉弘此次競價拍賣計有2108張、公開申購計有627張。

晉弘2010年成立，從事開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案，產品從手持式五官鏡起家，搭配不同的鏡頭，即可完成眼、耳、鼻、口與皮膚等五官的基本檢查，在美國遠程醫療市場擁有高達近8成的市占率。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速帶動遠距醫療發展，推動晉弘2021年全年合併營收達新台幣4.86億元、稅後淨利6600萬元，年增率分別為20.89%及22.22%，每股稅後盈餘（EPS）2.30元；今年1至4月自結營收1.54億元，較去年同期成長24.85 %，營運成長可期。

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展望未來，晉弘表示，將持續開發醫學影像產品，除預期主力產品五官鏡穩健成長，晉弘亦切入AI智能醫材服務，獨家開發「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體」，已於去年取得臺灣食品藥物管理署（TFDA）許可，正同步取得泰國、日本許可，布局亞太市場；AI新產品「傷口照護診斷軟體」則預計今年下半年取得TFDA許可。

此外，晉弘指出，看準微創診療拋棄式內視鏡發展趨勢，與客戶共同開發拋棄式鼻咽內視鏡，預計今年下半年取得美國食品藥品監督管理局510（k）認證，率先在深耕多年的耳鼻喉科市場推廣，將為晉弘帶來下一個營收成長動能。（編輯：黃國倫）1110510

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