疫情拖累 王品、乾杯、瓦城4月營收降

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（中央社記者江明晏台北10日電）疫情拖累餐飲業，王品集團4月兩岸合併營收年減22.49%，大陸事業群營收年減達49.03%；乾杯4月營收年減9.68%，受惠新展店效益，稍降低疫情衝擊；瓦城泰統4月營收也年減逾3成。

連鎖餐飲業者王品集團今天公布4月自結營收，兩岸合併營收新台幣11.5億元，受大陸疫情拖累，年減22.49%。台灣事業群營收9億元，年減9.34%，但仍創歷史同期次高。

根據最新統計，截至4月底，大陸至少40個城市正面臨靜態管理或封控管制，有2500萬人口的上海更封城逾1個半月，衝擊王品大陸事業群營收降為2.5億元，年減49.03%。

王品表示，台灣事業群在清明連假與五倍券倒數商機帶動下，守住營收9億元高標，本土疫情雖持續升溫，王品集團評估應為短期干擾，仍按原計畫開新品牌、展店拓點。

展望5月，王品集團表示，母親節檔期雖受疫情影響，各品牌仍維持7成左右的來客率，因應日益增加的外帶需求，集團21個品牌祭出外帶自取優惠；自有電商4月訂單量激增2.4倍，更首度跨界販售母親節蛋糕，盼為集團營收挹注活水。

興櫃餐飲公司乾杯4月自結合併營收2.25億元，較去年同期2.49億元衰退9.68%，累計前4月自結合併營收11.31億元，較去年同期增加6.83%。

乾杯觀察，4月兩岸同受疫情影響，台灣事業因本土確診案例攀升，民眾到店用餐意願降低，整體來客較上月減少2成；中國大陸事業仍有6間上海分店配合政府防疫指示暫停營業，其他地區分店已全數恢復營運動能、穩定挹注營收，加上近年兩岸大量展店效益支撐、減緩營收衝擊，仍寫下同期第3高紀錄。

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在政府改採「共存」防疫政策下，許多消費者改以外帶外送，或電商採購生鮮食品在家烹飪的用餐比例成長，乾杯集團觀察，4月外賣業績相較於3月約提升3成；自有生鮮電商業績較3月成長6成，相較去年同期繳出翻倍的亮成績，為4月挹注營收，減緩衝擊。

受全台疫情持續延燒，餐飲業面臨新一波挑戰，瓦城泰統4月合併營收2.82億元，年減30.1%；累計前4月合併營收14.87億元，年減10.88%。（編輯：林興盟）1110510