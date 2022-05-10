台股破底收腳 法人：關注美國CPI是否見頂放緩

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）台股破底收腳守住萬六關卡，投資人關心台股何時觸底，投信法人表示，台積電4月營收續創歷史新高，增添市場信心面，外資賣壓也縮小，接下來美國將公布的消費者物價指數（CPI）是否放緩將是重要觀察指標。

台股早盤一度重挫314點，觸及15734.44點近一年低點，隨後包括台積電、金控、IC設計及跌深具業績題材電子股獲買盤進場，指數自低點拉升超過300點；終場指數收在16061.7點，力守16000點關卡，上漲12.78點，成交值新台幣2560.81億元。今天外資賣超縮減至16.1億元，投信繼續力挺台股買超1.7億元。

法人表示，全球通膨疑慮進一步升溫，市場擔憂美國聯準會（Fed）無法在不使經濟陷入衰退的情況下，有效控制40年來最高的通膨，導致美股連續3日下跌，其中成長型類股賣壓沉重，自5月4日收盤以來，美股科技巨頭市值已蒸發高達1兆美元，台股在內外利空夾擊下，進入萬六關卡保衛戰。

國泰投信分析，本週將公布美國4月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），是衡量通膨壓力是否有放緩跡象的關鍵數據，若通膨有止穩跡象，或經濟表現有好轉、擺脫衰退疑慮，將有助盤勢進一步穩定。

國泰投信預期，在通膨回落前，台股偏向震盪築底格局，目前仍未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，結構偏弱勢格局，建議投資人可聚焦業績展望正向、高股息殖利率的個股，或具長線趨勢保護的科技類股，等待利空出盡後的反彈契機。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，烏俄戰爭是近期衝擊全球投資信心的重要因素，由於戰爭不止，推升全球原物料價格，加劇全球通膨走勢，進而影響聯準會的貨幣政策收緊速度與態度，使得近期全球投資氣氛多朝悲觀解讀，在美股領跌之下，包括台股在內的全球股市也不平靜；此外，升息環境牽動資金自新興市場撤出，外資持續賣超台股也加強了回檔幅度，光是第2季以來，台股下跌9.22%。

葉獻文表示，有鑒於近期股市回檔快速，5月6個交易日累計跌幅3.2%，本週台股走勢先視美國4月份CPI數據是否有見頂放緩跡象，若通膨數據緩和，美股止跌，台股有望上演反彈行情。

永豐投信指出，宜持續關注量價是否能在16000點持穩一段時間，美股走勢也是觀察重點，短期美股修正幅度劇烈，那斯達克、費半指數修正幅度都已超過25%，若短線修正滿足暫歇，也有助提振台股走勢。（編輯：張均懋）1110510